Trei moțiuni de cenzură au picat în Senat. Coaliția rezistă

Moțiunile au fost inițiate de AUR și PACE, punând astfel la încercare rezistența coaliției de guvernare, PSD-PNL-USR-UDMR.

Grupul PACE – Întâi România și AUR au depus moțiuni simple împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, și ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, care au fost dezbătute și votate luni, în plenul Senatului.

Parlamentarii au criticat „gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor privind «potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda»”, în timp ce, la Educație, îl acuză pe Bolojan că „a redus, într-un context inflaționist, «sprijinul social» pentru studenți, accesul la educație devenind «»tot mai dependent» de venitul familiei”. Opoziția a mai depus și o a treia moțiune, împotriva „modului de reprezentare a României în Acordul UE-Mercosur”.

Intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, moțiunea anunțată din vacanța parlamentară și depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului, a fost semnată de 41 de parlamentari (28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România).

Rezultatele votului, după dezbaterie din Senat

Moțiunea inițiată de senatorii grupurilor AUR și PACE, vizându-l pe ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost respinsă.

Moțiunea inițiată de senatorii grupurilor AUR și PACE, inititulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” a picat la votul în plen. Au fost 74 voturi împotriva moțiunii, 44 favoarea acesteia și 2 abțineri.

Au votat în favoarea textului 44 senatori. 73 s-au pronunțat împotriva moțiunii.

Moțiunea semnată de senatori din grupurile AUR și PACE, intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, a fost respinsă în plenul Senatului.

Au fost prezenți 115 senatori. 52 au votat contra, 38 în favoarea moțiunii iar 25 s-au abținut.