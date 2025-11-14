- Publicitate -
Un deputat AUR de Prahova candidează la șefia CJ Buzău

Marius Nica
Marius Nica
Avramescu-Stefanita-Alin

Deputatul AUR de Prahova, Ștefăniță Avramescu, și-a depus candidatura din partea parttidului condus de George Simion la președinția Consiliului Județean Prahova.

Contactat de Observatorul Prahovean, Ștefăniță a confirmat că dosarul de candidatură i-a fost acceptat de Biroul Electoral Județean Buzău.

Alegerile pentru funcția d epreședinte al CJ Buzău vor avea loc pe 7 decembrie, odată cu cele pentru Primăria Capitalei.

În cursa electorală pentru șefia CJ Buzău s-au mai înscris Marcel Ciolacu (PSD) și Mihai Răzvan Moraru  (USR-PNL).

Cine va fi candidatul AUR Prahova la Primăria Ploiești

