Cine va fi candidatul AUR Prahova la Primăria Ploiești

Europarlamentarul AUR -ECR Adrian Axinia a anunțat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, viitorul candidat pentru funcția de primar al Ploieștiului la alegerile locale din 2028. Este vorba de Andrei Gușă, care a obținut un mandat de deputat, la alegerile parlamentare din decembrie 2024, pe listele Partidului S.O.S. România, iar din iunie 2025 a trecut la AUR.

- Publicitate -

Chiar dacă mai sunt trei ani până la alegerile locale, AUR Prahova și-a desemnat deja candidatul pentru funcția de primar al Ploieștiului.

Actualul viceprimar Alexandru Săraru, care a pierdut alegerile din 2024 pentru funcția de primar, nu va mai fi candidatul AUR la Primăria Ploiești.

- Publicitate -

Eurparlamentarul AUR – ECR Adrian Axinia, președintele AUR Prahova, a anunțat că deputatul Andrei Gușă va candida pentru funcția de primar al Ploieștiului. Acesta a fost desemnat președinte interimar AUR Ploiești.

„Andrei Gușă este un băiat cu o pregătire solidă, cu școala făcută la timp. A studiat la universități din Europa de prestigiu, are o licență în Afaceri Internaționale și Management la Școala de Business din Rotterdam și un masterat în marketing la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena.

Este printre cei mai activi parlamentari, are 27 de inițiative legislative și opt moțiuni de cenzură și simple. Dar, cel mai important pentru mine, este că Andrei Gușă a fost sportiv de performanță.

- Publicitate -

Este multiplu medaliat și a fost chiar și campion național la judo. Din perspectiva această, cred că atârnă greu în CV pentru că Andrei Gușă poate demonstra că are disciplină, că are capacitate de sacrificiu pentru că altfel nu poți să faci performanță și, cel mai important dintre toate, are energie, este foarte tânăr”, a susținut Adrian Axinia, europarlamentarul AUR – ECR.

Prezent la conferința de presă, deputatul Andrei Gușă a susținut că își propune, pe parte de organizare a filialei locale, să atragă cât mai multe elite în formațiunea politică.

„Evident trebuie să consolidăm organizația Ploiești, alături de colegi, în acest climat mai puțin favorabil și, evident, ordinea și organizarea se face prin eficiență.

- Publicitate -

Pentru asta, obligatoriu, este să atragem elitele locale, din Ploiești și de la nivelul județului. Este nevoie de eficiență. Avem nevoie de finanțări voluntare, evident, dar mai cu seamă este nevoie să atragem elitele locale.

Programul meu pentru Ploiești va fi construit exclusiv prin dialog cu cetățenii curajoși și responsabil din Ploiești, pentru că ei știu cel mai bine ce probleme sunt la nivelul orașului și, în măsura în care îl voi construi, evident îl voi expune”, a suținut Gușă.

Andrei Gușă a obținut un mandat de deputat, la alegerile parlamentare din 2024, pe listele Partidului S.O.S. România, iar din iunie 2025 a trecut la AUR.