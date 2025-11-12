Prima reacție a unui oficial din Prahova privind preluarea Petrotel Lukoil de statul român

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că se pregătește legislația care să permită preluarea de către statul român a rafinăriei Petrotel din Ploiești și a lanțului de peste 300 de benzinării pe care Lukoil le are în țara noastră. Decizia vine ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA Rusiei din 21 noiembrie. De profesie inginer petrolist, Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a salutat această măsură.

”România trebuie să preia controlul asupra companiei, pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă a celor cinci mii de angajați pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național. Lucrăm la cadrul legal care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil” a fost mesajul ministrului Bogdan Ivan.

Primul oficial prahovean care a reacționat la anunțul ministrului Energiei a fost Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova (PSD). De profesie inginer Petrolist, acesta susține că statul român are expertiza necesară operării rafinăriei Petrotel din Ploiești.

”Mă bucur să constat că soluția propusă de mine a fost preluată în analiză de Guvernul României” a transmis Soare.

În urmă cu două săptămâni, Mario Soare și-a asumat transmiterea unui apel apel al specialiștilor din industria petrolieră după ce fostul ministru al Energiei, deputatul PNL Sebastian Burduja, a declarat la postul de știri Euronews că statul român nu are specialiști în operarea de rafinării.

”Domnule Sebastian Burduja,

Am așteptat scuzele dumneavoastră ferme și neechivoce față de zecile de mii de specialiști români din industria petrolieră și petrochimică – inima energetică a țării, cu o istorie de peste un secol. Se pare că, în continuare, deceniile noastre de muncă, sacrificiile și expertiza nu contează în viziunea dumneavoastră.

Vreau să fie clar pentru toata lumea: Aceasta nu este o chestiune politică!

Nu este despre PSD, PNL, AUR, USR sau orice altă formațiune. Este despre respectul elementar acordat unei profesii extrem de complexe, dificile, care cere dedicare totală, supraviețuire în medii periculoase și care aduce satisfacții doar după ani grei de experiență și formare.

Falsitatea Afirmației: „România Nu Are Specialiști în Operarea Rafinariilor”<

Afirmația dumneavoastră, în cadrul reportajului Euronews, conform căreia „ROMÂNIA NU ARE SPECIALIȘTI ÎN OPERAREA RAFINĂRIILOR”, este nu doar profund greșită, ci reprezintă o jignire directă la adresa unei elite tehnice naționale.

Suntem generații întregi de ingineri și operatori, absolvenți ai unor instituții de prestigiu precum Institutul de Petrol și Gaze (astăzi UPG Ploiești) – Facultatea de Tehnologia Prelucrării Țițeiului și a Gazelor Naturale.<

I-am gasit si i-am imbratisat pe romanii nostri (cei incapabili, conform afirmatiilor dumneavoastra) activând în poziții cheie în rafinării și companii energetice din România: Petrobrazi, Arpechim, Petrotel, Vega, Petromidia (Rompetrol), Oil Terminal, Conpet precum si in sutele de campuri petroliere (inca) in operare la noi in tara.

din Lume: Viena (Schwechat), Germania (Bayern Oil), Dubai, Abu Dhabi, Nigeria, India, Maroc și multe, foarte multe altele.

Expertiza s-a obtinut inclusiv cu sânge și sacrificii pe care multi nici macar nu le banuiesc, cu un preț imens. Mulți dintre colegii noștri au trecut la cele sfinte fie din cauza mediului toxic în care am activat cu totii zeci de ani (ati auzit de efectul cancerigen al benzenului, hidrocarburilor aromatice policiclice, fenolului, aldehidelor etc?), fie în urma accidentelor catastrofale.

Vă întreb, domnule Burduja: Ați auzit de tragedia de la rafinăria Petrotel (actuala Lukoil Ploiești) din anii ’80?

Atunci, 27 de operatori și-au pierdut viața în explozia instalației de Piroliză, iar alte sute au suferit arsuri grave. În acea noapte, pe care o rememorez cu groază, salvatorii culegeau cadavre la sute de metri de epicentru.

Am fost trimis si eu acolo pentru interventia post explozie, eram militar TR, proaspat admis la facultate.

Acestea sunt riscurile pe care ni le-am asumat, dar pe care nu le regretam domnule Burduja. Aceasta este meseria pe care dumneavoastră o terfeliți în spațiul public, aruncând îndoiala asupra capacității noastre de a ne gestiona nu numai rafinariile ci si propriul sector energetic. Iar pe subiectul “energie” ma opresc aici, chiar daca ar trebui sa curga rauri de cerneala pe acest subiect.

Va cer nu doar o rectificare publică, ci și o poziționare oficială care să reafirme rolul vital al petrolistilor români în asigurarea securității energetice naționale.

Dragi colegi petroliști din țară și din diaspora: Vă rog să distribuiți această postare.