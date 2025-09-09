Cine sunt marii finanțatori ai partidelor politice

Expert Forum a realizat un raport privind marii finanțatori ai partidelor politice din 2024, anul eelectoral cel mai încărcat din istoria post-decembristă.

Potrivit autorilor, partidele s-au folosit mult mai mult de finanțări private decât de subvenții, cum au făcut în anii trecuți. Scopul este de a obține rambursări din bani publici în timp ce folosesc și banii din subvenții. Efectul este încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii.

Astfel, la persoane juridice au fost identificate mai multe rețele de finanțatori care au donat prin mai multe firme, dar și privat.

Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei.

Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. Vezi EUPHORICH WORLD, ISC ESTATE, Youth Essentials, Trade Sphere Brokers. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei.

Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu.

Un alt caz este cel familiei Moise (Elena Moise/Sebastian Moise/Ionela Dicu), care au împrumutat PSD atât personal, cât și prin firme. Fondurile au mers către PSD. Vezi Redpoint Management Solutions, Elite Architectural Design

Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, care fusese acționară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduș său partidul cu 1.6 milioane de lei.

Familia Becali, prin Fotbal Club F.C.S.B. și MTM Sky Residence, a împrumutat PSD cu 2.5 milioane de lei.

Mai multe firme deținute de Mihai Tufan sau Emilia și Mihai Anastasescu, oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD. – vezi CEMART INVEST, CEMROM și ELSID

Mai multe persoane din conducerea Rotary Construcții, o firmă importantă de construcții, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei – vezi Rotaru Daniela, Marcu Mirel Alexandru, Rotaru Mihai Leonard.

Mai multe persoane din Constanța, din jurul Grupului Polaris au donat către PSD – vezi Maria Lățea, Târşoagă Ionuţ Nicolae. Au împrumutat PSD persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu – vezi Sandu Adriana Denisa/Solar Energy și EVOFARM LOGISTIC

În cazul PNL au existat diverse împrumuturi între membri de partid, unul dintre cei mai activi finanțatori fiind Cristian Bușoi sau Rareș Bogdan.

În cazul PUSL vedem cum majoritatea finanțatori sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

Citește raportul integral pe expertforum.ro