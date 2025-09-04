Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri pe ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care anunţase că Bruxelles-ul este încântat de măsurile de austeritate luate în România.

În opinia reprezentantului Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), la nivel european, există îngrijorări privind capacitatea României de a evita recesiunea ca urmare a măsurilor brutale de austeritate promovate de Guvernul Bolojan.

„Consider că e absolut iresponsabilă declaraţia lui Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, care susţine că Ursula von der Leyen este cea care vrea sânge pe pereţi în România şi că Bruxelles-ul îl susţine pe Bolojan să îi jupoaie pe români. Măi să fie?! Guvernanţii pe care nu i-a votat nimeni, căci partidul lui Pîslaru (REPER) nu a intrat în Parlament, ne explică doct că nu contează ce îşi doresc românii, ci doar ce cred funcţionarii de la Bruxelles. Dacă lucrurile chiar stau cum spune Pîslaru, înseamnă că că oamenii din Guvernul României sunt efectiv ţinuţi într-o lesă invizibilă de la nivelul Comisiei Europene”, a declarat Axinia (ECR).

Reamintim faptul că Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat miercuri, 3 septembrie, că „UE este încântată de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem şi de măsurile nepopulare”.

Europarlamentarul Adrian Axinia îi solicită lui Pîslaru să facă publică acea corespondenţă care arată că Uniunea Europeană, fie Parlamentul, fie Comisia, încurajează Guvernul Bolojan.

„Noi nici până acum nu ştim ce s-a discutat cu Ursula despre PNRR şi renegocierea ţintelor de deficit bugetar sau despre finanţarea programului european de achiziţii de militare. Asta pentru că nu se respectă Constituţia României, care spune că Parlamentul ar fi trebuit să ofere mandat de negociere şi să ratifice astfel de acorduri. Este incredibil că românii acceptă că se iau decizii pentru ei care nici măcar nu le sunt comunicate”, a concluzionat europarlamentarul AUR Adrian Axinia.