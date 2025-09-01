 

Eurodeputatul Adrian Axinia (AUR/ECR), acţiune de promovare a judeţului Prahova în Parlamentul European

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

La iniţiativa eurodeputatului Adrian Axinia şi cu sprijinul Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), din care face parte şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), în perioada 1 – 5 septembrie 2025, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, are loc un eveniment pentru promovarea judeţului Prahova din perspectivă economică, turistică şi culturală.

Sub titlul “Prahova County – Heritage Unveiled: Celebrating Culture & Timeless Values” (Sărbătorim istoria, cultura şi valorile perene ale judeţului Prahova), vor avea loc un forum de dezbatere privind capacitatea judeţului de a accesa fonduri europene, prezentări privind soluţiile pentru fructificarea potenţialului turistic, industrial şi agricol al judeţului, o expoziţie în care vor fi prezentate atracţiile turistice şi culturale ale judeţului, o degustare de vinuri provenite din podgorii de pe Valea Prahovei, dar şi o expoziţie de ii tradiţionale din această parte a României.

Prahova County - Heritage Unveiled

La dezbateri, vor participa deopotrivă speakeri din România (experţi în energie, turism, agricultură şi oameni de cultură), dar şi europarlamentari din diversele state membre ale UE. Scopul fundamental al evenimentului este să contureze imaginea unei zone cu potenţial uriaş, unde se poate investi şi care are deopotrivă tradiţie şi viitor.

Am vrut ca europarlamentarii din toate cele 27 de ţări ale Uniunii Europene să vadă cât de frumos este judeţul de unde vin şi ce potenţial fabulos şi, din păcate, nefructificat are. Este un eveniment de suflet menit să compenseze cumva pasivitatea autorităţilor locale din Prahova şi centrale din România în a promova cea mai frumoasă zonă din ţara noastră. Într-un fel, e şi un târg de turism propriu al judeţului în Capitala administrativă a Europei Unite. Este şi o formă de a le arăta europenilor că au o imagine greşită despre România şi de a-i încuraja să vină să cunoască Prahova, o zonă binecuvântată de Dumnezeu. În Prahova, se poate investi, mai ales că este unul dintre judeţele cu o industrie dezvoltată şi furnizor net de energie la nivelul României şi Europei în general. Din câte ştiu, Prahova este primul astfel de judeţ din România care are propriul eveniment la Bruxelles, care este desfăşurat pe întreg parcursul unei săptămâni de activitate parlamentară. Îmi doresc ca toţi europarlamentarii români să dea o mână de ajutor în promovarea Prahovei, aşa cum este firesc, lăsând la o parte liniile de demarcaţie politică. Poate, în felul acesta, vor realiza cu toţii că, înainte de a fi progresişti sau conservatori, globalişti sau suveranişti, suntem, în primul rând, români”, a declarat europarlamentul Adrian Axinia, fost deputat de Prahova în Parlamentul României.

Politic

Polițeanu, scrisoare deschisă pentru liderii PNL, PSD și USR

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat o scrisoare deschisă liderilor partidelor ai căror consilieri locali au blocat mai multe proiecte de investiții. Este...
Programul din 2 septembrie include o prezentare a contribuțiilor istorice, economice și artistice ale Prahovei, urmată de discuții tematice cu reprezentanți regionali și invitați speciali. Seara se va încheia cu un eveniment cultural și culinar, susținut în colaborare cu CheZThéo, un restaurant acreditat de Parlament, asortând vinurile prahovene cu delicatese de sezon inspirate din tradițiile locale.

axinia banner

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
