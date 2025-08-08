Axinia (ECR): Europa va plăti taxe uriașe către SUA

Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, partid membru al Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, consideră că Europa va plăti taxe uriașe SUA.

- Publicitate -

Într-o declarație publică, Axinia o critică pe șefa Comisiei Europene

”Fără să primească un mandat din partea Consiliului European, fără vreun vot explicit în acest sens în Parlamentul European, șefa Comisiei Europene s-a dus să negocieze tarifele vamale cu Washingtonul în fața amenințărilor lui Trump. The Orange Man a făcut ce a vrut din Ursula.

Ce exportă țările UE în SUA va fi taxat cu 15%. Mai mult, von der Leyen s-a angajat să cumpere energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de euro. În special, gaz natural lichefiat, punând astfel capăt mareluI Green Deal și așa eșuat în cosmos.

Și asta nu e tot. UE este obligată să facă investiții de 600 de miliarde euro în America. Nu e clar cine, când, cum și, mai ales, cu ai cui bani.

Eveniment Mașina răsturnată în râpă era condusă o femeie de 78 de ani Mașina care s-a răsturnat vineri dimineață într-o râpă de la marginea străzii Colinei din Breaza era condusă de o femeie în vârstă de 78...

- Publicitate -

Să mă iertați pentru limbaj, dar asta nu e negociere, e viol în toată regula. A făcut Donald ce a vrut cu negociatoarea Ursula și noi vom plăti impostura conducerii UE.

Există sentimentul că șefa Comisiei Europene ar fi acceptat orice hârtie i s-ar fi pus în față. Asta e diferența dintre un businessman și o politrucă de duzină.

Ca să aveți o imagine mai clară a situației, până acum, tarifele pe care le plăteau exportatorii din UE erau, în medie, de 4,5%”.