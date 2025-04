Deputatul de Prahova care face stand-up politic pe banii noștri

Observatorul Prahovean vă propune astăzi, la rubrica „Alesul Tău”, un caz aparte de „reprezentare” parlamentară: deputatul AUR de Prahova, Petre Pușcașu. Ales de prahoveni, parlamentarul plânge de mila… buzoienilor.

Omul nu are o pregătire profesională de invidiat. Dar nici nu și-a propus. Sursele noastre spun că a fost șofer de TIR prin Europa. Nimic rușinos aici. Rușinos e, însă, când aterizezi în Parlament și în loc să conduci un camion, încerci să conduci electoratul.

Dar să trecem de la CV-ul modest la realizările din spațiul public. Petre Pușcașu a descoperit magia rețelelor sociale și s-a aruncat cu entuziasm pe TikTok. Rezultatul? Un spectacol greu de descris în cuvinte.

Omul citește cu greu de pe prompter, pare să transpire sub efortul cititului, și, ca în prahul apoplexiei dă din mâini cu frenezie, de parcă așa ar articula mai ușor cuvintele. Dacă vreți să râdeți sănătos, accesați-i contul de TikTok. Garantăm: e mai bun decât orice comedie în vogă.

Acum, să ne uităm și la ”vorbitul” în Parlament. Din cele șase interpelări pe care le-a avut de la începutul mandatului, cinci au fost transmise în scris. Aparent, domnul deputat preferă tastatura în locul cuvintelor rostite.

Singura dată când a luat cu adevărat cuvântul a fost la depunerea jurământului. A fost un moment memorabil… dar nu în sensul bun. În cele 54 de secunde cât s-a aflat la pupitru, a reușit să capteze atenția întregii săli printr-o combinație irezistibilă de emoție, bâlbâială și lipsă totală de fluență. Practic, a fost debutul și, sperăm noi, și apogeul carierei sale oratorice.

Dar spectacolul continuă. Într-un videoclip postat tot pe contul de Tik Tok, deputatul nostru deplânge soarta… buzoienilor, nu a prahovenilor care l-au trimis în Parlament. Se arăta profund afectat că aceștia plătesc peste 10 lei pe metru cub de apă. Problema e că prahovenii, adică alegătorii săi, plătesc dublu pe metru cub față de „bieții buzoieni”. Se pare că, atunci când vine vorba de geografie, realități locale și logică politică, domnul Pușcașu pare a fi într-o continuă căutare de… semnal GPS.

VIDEO

Până când va reuși să pronunțe corect două fraze consecutive sau să înțeleagă cine l-a ales și pe cine ar trebui să reprezinte, noi îi recomandăm sincer să continue cu ce știe cel mai bine: să se lupte cu textele de pe prompter și să ne ofere, fără voie, câteva minute de umor involuntar.

În concluzie, îi mulțumim: râsul e sănătate curată, iar domnul Petre Pușcașu e, fără îndoială, cel mai bun „medicament” de pe băncile Parlamentului. Și, după ce ne potolim din râs, hai să și votăm!

