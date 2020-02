Dobre nu mai candidează la Primăria Ploiești, dar lasă în urmă proiecte de 200 de milioane de euro - VIDEO

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a anunțat, joi seară, că va candida pentru o funcție în Parlamentul României, nu înainte de a prezenta un bilanț pentru cei aproape patru ani de mandat în funcția de edil al municipiului.

Anunțul legat de decizia de a candida pentru o funcție în Parlamentul României a fost făcut după ce primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a prezentat un bilanț al celor aproape patru ani de mandat, amintind în primul rând de situația municipiului la nivelul anului 2016.

„În momentul în care am candidat, și cu votul ploieștenilor am ajuns primar, am găsit foarte multe lucruri care erau total în neregulă. Știți foarte bine... Un oraș care era erodat în anul 2016 de corupție și de tot felul de proiecte care se aflau în tot felul de stadii, blocaje ...”, și-a început prezentarea bilanțului primarul municipiului Ploiești, care a amintit de blocajul de la pasajul de la Gara de Vest, de situația Căminului de bătrâni și de cea de la Parcul Municipal Vest.

Edilul a amintit de proiectele aflate, la acea dată, numai la stadiul de idee, dar și de faptul că în cei aproape patru ani de mandat au fost elaborate proiecte pentru atragerea de fonduri europene în valoare de 200 de milioane de euro.

Iar la acest ultim capitol, a menționat reabilitarea termică a mai multor blocuri, dar și a unor unități de învățământ, precum și proiectele legate de infrastructură, respectiv modernizarea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino și lărgirea podului din zona de Vest a municipiului.

„Am prezentat aceste realizări pe care le-am avut și din dorința de a aduce, încă o dată, la cunoștința ploieștenilor asupra lucrurilor care s-au realizat în primărie sau și ca ploieștenii să vadă care îmi sunt competențele și capabilitățile atunci când vorbim de administrația publică locală. Am fost prefect... Am o experiență deosebită în calitatea pe care am avut-o de prefect, am o experiență pe care o am în calitatea pe care o am acum de primar și consider că toată această experiență pot să o folosesc, în continuare, în folosul mai multor autorități, în folosul mai multor comunități decât comunitatea ploieșteană, asta fără a lăsa deoparte comunitatea ploieșteană care (...) are cel mai mare interes. Pentru că aici eu sunt născut, crescut, am foarte mulți prieteni, știu care sunt nevoile, legislația care trebuie modificată, cunosc toate aceste aspecte, problemele legate de mediu...”, a susținut Dobre, precizând că etapa care va urma este extrem de importantă în contextul atragerii de fonduri europene.

„Știu că este foarte de important, din experiența pe care o am să facem o serie de modificări, astfel încât, autoritățile locale să poată accesa mult mai repede, să beneficieze și să poată implementa mult mai repede proiecte cu finanțare europeană. De aceea, și în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul partidului, am decis să merg în zona Parlamentului”, a susținut Dobre.