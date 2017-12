Casă distrusă de incendiu, refăcută de echipa ”Visuri la cheie”. Arată impecabil

Un incendiu le-a distrus casa celor trei membri ai familiei Manaila, din Roșiori, iar bunica, fiica ei si nepotul au incercat mereu sa mearga mai departe si sa gaseasca resurse sa fie pozitivi si sa creada ca viata le va deveni mai buna. Din cauza datoriilor, Lenuta a plecat sa munceasca in Anglia, insa nu a putut sta departe de fiul si de mama ei si s-a intos in tara atunci cand a aflat ca au ramas fara locuinta.

Cei trei au continuat lupta si nu au incetat niciun moment sa spere ca destinul li se va schimba. Aseara, echipa Visuri la cheie a ajuns in Rosiori pentru a-i ajuta sa aiba un trai mai bun. Momentul intalnirii a reprezentat o adevarata surpriza pentru ei si o clipa extrem de emotionanta. Impreuna au facut inspectia casei, au vorbit despre neajunsuri si despre dorinte, iar Lenuta, Ecaterina si Catalin au plecat intr-o vacanta de neuitat la munte. Dragos, Adela, Alina, Omid, echipa de constructori si voluntari au ramas la Rosiori si au inceput renovarea.

Casa a fost complet regandita si, chiar daca proportiile au ramas oarecum aceleasi, locuinta a fost extinsa in plan vertical si prin amplasarea unor pereti traforati care dau profunzime si care filtreaza foarte frumos lumina in cele doua dormitoare. Fosta baie, fosta camara si holul au devenit un spatiu intim, mic si unitar, care se vede inca de la intrarea in casa, cu brauri decorate la nivelul de sus, care vorbesc despre pasiunea familiei pentru folclor. Adela a creat aici un spatiu compact, dar totodata generos, la fel ca sufletul aceastei familii. Camera bunicii a fost realizata cu foarte multa dragoste de Alina.

FOTO Așa arăta casa înainte de reconstrucția echipei Visuri la cheie

Familia Mănăilă s-a mutat într-o casă superbă