Primul mare oraș din România care stinge luminile pe timpul nopții după declararea stării de alertă energetică

Municipiul Iași devine primul mare oraș din România care anunță măsuri concrete de reducere a consumului de energie electrică, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic. Primarul Mihai Chirica a anunțat că, începând din această perioadă, iluminatul public va fi redus pe timpul nopții, măsură care ar urma să genereze economii de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

Edilul a explicat că decizia a fost luată în urma analizelor efectuate vineri seară, în contextul în care România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani în ceea ce privește producția de energie.

„România se află într-o situație energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forțat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administrației locale, este să intervenim preventiv și responsabil”, a transmis Mihai Chirica.

Iluminatul va fi redus în toate cartierele

Primarul a precizat că măsura va fi aplicată unitar în întreg municipiul, fără excepții între cartiere.

„Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate. Toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a transmis edilul.

Totuși, reducerea iluminatului nu va afecta zonele în care lumina este considerată esențială pentru siguranța populației. Vor rămâne iluminate:

curțile spitalelor;

pasajele subterane și pietonale;

principalele zone centrale și pietonale, inclusiv Piața Unirii.

În paralel, Poliția Locală și Poliția Română vor intensifica patrulele de noapte, iar locuitorii sunt îndemnați să anunțe orice situație suspectă.

România, în stare de alertă energetică

Decizia administrației din Iași vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru întreaga lună august.

Potrivit șefului Guvernului, seceta severă și debitele extrem de reduse ale Dunării au afectat funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deja oprită, iar dacă nivelul apei va continua să scadă există riscul opririi și Unității 2.

Premierul a precizat că debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1.600 metri cubi pe secundă, față de peste 4.000 metri cubi pe secundă cât este normal pentru această perioadă, cu posibilitatea unei scăderi suplimentare în zilele următoare.

Pentru compensarea deficitului de producție, Guvernul a cerut tuturor capacităților energetice disponibile să funcționeze la maximum. Centralele pe gaz și pe cărbune vor produce mai multă energie, iar hidrocentralele vor fi utilizate cu prioritate în orele de vârf de consum, în special seara.

Premierul a făcut și un apel către instituțiile publice să reducă voluntar consumul de energie în intervalele cu cerere ridicată.

În același timp, autoritățile au transmis că, deși pot exista întreruperi punctuale în alimentarea cu energie electrică, România nu se află în prezent în situația unor pene de curent extinse la nivel național.