BNR anunță: banii din conturile românilor, în scădere în iunie 2026, dar creditele cresc

Banca Națională a României a publicat, la finalul lunii iulie 2026, comunicatul lunar privind indicatorii monetari, iar cifrele arată o imagine mixtă pentru economia națională, cu efecte directe și pentru locuitorii Prahovei: masa monetară a scăzut ușor față de luna mai, în timp ce creditele acordate populației și firmelor au continuat să crească.

Masa monetară, în ușoară scădere lunară

Masa monetară în sens larg (M3) a ajuns, la sfârșitul lunii iunie 2026, la un sold de 803.867,7 milioane lei. Comparativ cu luna mai 2026, valoarea a scăzut cu 0,3 la sută, o evoluție similară și în termeni reali. Față de iunie 2025 însă, masa monetară s-a majorat cu 7,8 la sută (-2,4 la sută în termeni reali).

Masa monetară în sens restrâns (M1), care include numerarul aflat în circulație și depozitele overnight, a atins 488.561,8 milioane lei, în creștere cu 1,5 la sută față de luna anterioară și cu 5,3 la sută față de iunie anul trecut.

Românii se împrumută mai mult: creditul neguvernamental a crescut

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit populației și firmelor a ajuns la 473.683,4 milioane lei în iunie 2026, în creștere cu 1,9 la sută față de mai 2026 și cu 8,4 la sută față de aceeași lună a anului trecut.

Creditul în lei, care reprezintă 66,8 la sută din totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7 la sută. Creditul în valută, exprimat în lei, a avansat cu 2,1 la sută (2,2 la sută exprimat în euro) și reprezintă 33,2 la sută din total.

Pe segmente, gospodăriile populației au contractat credite în lei în valoare de 198.967,3 milioane lei (+0,9 la sută față de luna precedentă), iar celelalte sectoare economice (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au ajuns la 117.547,8 milioane lei în credite în lei.

Creditul guvernamental a scăzut cu 1,4 la sută față de luna mai, ajungând la 279.455,7 milioane lei, dar rămâne cu 10 la sută mai mare decât în iunie 2025.

Depozitele românilor, în scădere ușoară

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali (populație și firme) s-au diminuat cu 0,4 la sută față de luna mai 2026, ajungând la 680.925,4 milioane lei. Față de iunie 2025, depozitele au crescut totuși cu 8,2 la sută.

Depozitele în lei, care reprezintă 67,4 la sută din total, au scăzut cu 0,7 la sută față de luna precedentă, până la 459.157,8 milioane lei. Dintre acestea, depozitele gospodăriilor populației au crescut ușor, cu 0,4 la sută, ajungând la 269.312,1 milioane lei, în timp ce depozitele firmelor au scăzut cu 2,3 la sută, până la 189.845,6 milioane lei.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 0,4 la sută față de mai 2026, până la 221.767,7 milioane lei (echivalentul a 42.291,4 milioane euro).