Accident pe DN1 A, la Boldești Scăeni. O persoană a fost rănită. Trafic aglomerat [UPDATE]

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a petrecut sâmbătă dimineață, pe DN1A, în zona Boldești Scăeni. Traficul rutier în zonă, la ora transmiterii acestei știri (11.35), se desfășoară cu dificultate, formându-se cozi. VIDEO la finalul articolului.

UPDATE: ora 12.00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1A Ploiești – Brașov, la kilometrul 93+800, localitatea Boldești – Scăeni, județul Prahova, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme.

În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, aflată în evaluare medicală. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valori de trafic fiind ridicate.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 12:30.

Știrea inițială:

Potrivit IJP Prahova, evenimentul rutier a fost raportat la ora 10.15, când polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe DN1A, în localitatea Boldești-Scăeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 70 de ani, care conducea un autoturism pe DN1A, la ieșirea din incinta unei societăți comerciale, ar fi efectuat un viraj la stânga și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, care se deplasa din direcția Vălenii de Munte către Ploiești.

În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 70 de ani a suferit vătămări corporale și a fost preluat de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătorul auto în vârstă de 40 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Celălalt conducător auto nu a putut fi testat la fața locului, urmând să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.