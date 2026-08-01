Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, duel din etapa a 3-a a Superligii: când și unde se joacă meciul în această seară

Petrolul Ploiești își continuă parcursul din noul sezon de Superliga cu o deplasare dificilă pe „Ion Oblemenco”, acolo unde sâmbătă, 1 august, de la ora 21:30, întâlnește campioana en-titre, Universitatea Craiova. Este a treia etapă a campionatului, iar „lupii galbeni” vor să confirme startul bun de sezon în fața uneia dintre cele mai în formă echipe din Superliga.

Partida Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești se dispută sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 21:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a 3-a a Superligii. Meciul va putea fi urmărit în direct la Digi Sport 1, precum și în format LIVE TEXT pe platformele de profil.

Cum se prezintă cele două echipe

Universitatea Craiova a început sezonul cu rezultate contrastante: victorie categorică, 4-0, în fața UTA-ului Arad, urmată de o înfrângere surprinzătoare, 1-5, în fața Dinamo București. Oltenii vin după acest eșec cu ambiția de a reveni pe linia de plutire în fața propriilor suporteri, în plus, formația lui Filipe Coelho este angrenată și în preliminariile Ligii Campionilor, unde a remizat, 2-2, cu Levski Sofia.

Petrolul Ploiești, aflată sub comanda lui Ricardo Sousa, a debutat cu un succes neașteptat, 1-0, în derby-ul cu Dinamo, disputat pe „Ilie Oană”, însă a pierdut apoi cu același scor, 1-0, în fața celor de la FC Argeș. Cu aceste rezultate, prahovenii ocupă în acest moment locul 9 în clasament, cu trei puncte acumulate.

Posibilele echipe de start

Pentru acest meci, Filipe Coelho ar putea alinia Universitatea Craiova într-un sistem 3-4-3, cu următorul unsprezece posibil: Sava – Crețu, Stevanovic, Rus – Teles, Mekvabishvili, Băluță, Webster – Băsceanu, Elisor, Etim.

De partea cealaltă, Ricardo Sousa ar putea opta pentru o dispunere 4-4-1-1 la Petrolul: Zima – Căpușă, Papp, Huseynov, Dumitrescu – Ludewig, Bran Flores, Argeșanu, Martins – Jerdea – Santos Teixeira.

Istoricul confruntărilor directe

În sezonul trecut, cele două echipe s-au întâlnit de trei ori — de două ori în campionat și o dată în Cupa României — iar toate cele trei dueluri au fost câștigate de Universitatea Craiova, campioana en-titre a Superligii.