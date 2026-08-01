1 August, Ziua Națională Salvamont: campania „-1” și bilanțul intervențiilor montane

Sâmbătă, 1 august, este marcată Ziua Națională Salvamont România, chiar la începutul lunii cu cele mai multe accidente montane din an. Salvatorii montani au lansat un apel către turiști, în cadrul campaniei naționale „-1”, prin care își propun reducerea numărului de accidente, intervenții și victime pe munte.

August, luna cea mai solicitantă pentru salvatorii montani

Data de 1 august a fost aleasă simbolic pentru Ziua Națională Salvamont, chiar la începutul perioadei celei mai dificile a anului pentru salvatorii montani. Luna august aduce pe munte sute de mii de turiști, dar și cel mai mare număr de accidente, cele mai complicate intervenții și, din păcate, cele mai multe tragedii.

Pentru echipele Salvamont, această perioadă înseamnă permanență, responsabilitate și o luptă continuă contra timpului pentru salvarea de vieți omenești.

Campania națională „-1” continuă și în acest an

Salvamont derulează și în 2026 campania „-1”, care își propune ca, în luna august, numărul accidentelor grave, al intervențiilor, al persoanelor transportate la spital și al celor care își pierd viața pe munte să scadă măcar cu o unitate.

Salvatorii subliniază că, de peste 25 de ani, numărul accidentelor montane este într-o continuă creștere, ceea ce ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru fiecare turist, în privința pregătirii ieșirilor pe munte, alegerii traseelor potrivite, echipamentului adecvat și respectării regulilor de siguranță.

August 2025, în cifre

Potrivit datelor Salvamont România, în luna august a anului trecut:

701 persoane accidentate au fost salvate de echipele Salvamont

585 de intervenții au fost desfășurate de cele 39 de structuri Salvamont din țară

308 persoane au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD, Salvamont sau cu elicopterele SMURD-IGAv

13 persoane și-au pierdut viața pe munte, fiind recuperate de echipele Salvamont și predate instituțiilor abilitate

Cum acționează salvatorii montani

Salvamont investește permanent în pregătirea profesională a echipelor, în echipamente moderne de salvare și prim ajutor, în întreținerea traseelor și marcajelor turistice, precum și în modernizarea bazelor, posturilor și refugiilor montane.

În fiecare intervenție, salvatorii montani colaborează cu dispecerii SNAU 112 din cadrul STS, cu dispeceratele integrate ISU-SAJ, cu Dispeceratul Național Salvamont și cu dispeceratele județene, dar și cu echipajele SAJ, SMURD și cele aeromedicale SMURD-IGAv.

Mesajul transmis turiștilor

Reprezentanții Salvamont atrag atenția că uneori diferența dintre o tragedie și o poveste cu final fericit este o singură decizie responsabilă.

Instituția face apel la turiștii care merg în zonele montane, inclusiv cei din Prahova care aleg trasee din Bucegi, să se informeze, să se echipeze corespunzător și să respecte regulile de siguranță, astfel încât intervențiile Salvamont să rămână, cât mai des posibil, doar o măsură de rezervă.