Consilier local din Breaza găsit in incompatibilitate de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Ciprian Ezaru, reprezentant al Consiliului Local al orașului Breaza în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza.

Potrivit unui comunicat transmis de ANI, Ciprian Ezaru s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 noiembrie 2020 – 25 iulie 2024, deoarece, în același timp cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, a deținut și o funcție în organele de conducere ale unui partid politic.

Inspectorii de integritate arată că această situație contravine prevederilor art. 187 alin. (13), coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care interzic exercitarea simultană a acestor funcții.

Conform legislației în vigoare, membrii consiliilor de administrație ale spitalelor publice nu pot deține funcții în organele de conducere ale partidelor politice, incompatibilitatea fiind instituită pentru a asigura independența și imparțialitatea actului de administrare a unităților sanitare.