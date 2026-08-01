Accident pe DN1, la Băicoi. O femeie a fost rănită

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 13:45, pe DN1, la intersecția cu DC 8A, pe sensul de mers Brașov – Ploiești.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști la fața locului, o femeie în vârstă de 66 de ani, care conducea un autoturism pe banda nr. 1, ar fi schimbat banda de circulație și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, care circula pe banda nr. 2, în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului, o pasageră în vârstă de 52 de ani, aflată în cel de-al doilea autoturism, a fost rănită și a primit îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările și cauzele producerii accidentului.