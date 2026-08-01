UPG Ploiești deschide înscrierile de toamnă la licență: ce trebuie să știe candidații

Pe 1 august 2026, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (UPG) deschide oficial înscrierile pentru sesiunea de toamnă a admiterii la studii de licență, anul universitar 2026-2027. Este a doua șansă din acest an pentru absolvenții de liceu care nu au reușit să se înscrie în vară sau care vor să-și schimbe opțiunea inițială.

Înscrierile se fac online, non-stop, în perioada 1 august – 5 septembrie 2026, iar în ultima zi, 6 septembrie, platforma rămâne deschisă până la ora 13:00. Cei care preferă înscrierea față în față se pot prezenta la sediul universității, de luni până vineri, între orele 9:00 și 13:00, în perioada 1-4 septembrie.

Care este calendarul admiterii

1 august – 6 septembrie : înscrierea candidaților (online sau la sediu)

: înscrierea candidaților (online sau la sediu) 7 septembrie : probele eliminatorii (pentru Pedagogia învățământului primar, programele de Limbă și literatură, respectiv testul de Gândire critică pentru Psihologie, plus un test grilă susținut pe platforma electronică pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie) și afișarea primului set de liste cu admiși

: probele eliminatorii (pentru Pedagogia învățământului primar, programele de Limbă și literatură, respectiv testul de Gândire critică pentru Psihologie, plus un test grilă susținut pe platforma electronică pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie) și afișarea primului set de liste cu admiși 8-9 septembrie : confirmarea locurilor, depunerea actelor și plata primei rate a taxei pentru cei admiși pe locuri cu taxă

: confirmarea locurilor, depunerea actelor și plata primei rate a taxei pentru cei admiși pe locuri cu taxă 9 septembrie : al doilea set de liste cu rezultate

: al doilea set de liste cu rezultate 10-11 septembrie : ultima etapă de confirmări și plăți

: ultima etapă de confirmări și plăți 14 septembrie: eliberarea dosarelor pentru cei retrași sau respinși

Rezultatele se afișează pe site-ul universității, la secțiunea dedicată Admiterii 2026.

Câte locuri sunt disponibile, pe fiecare facultate

Prorectorul UPG Ploiești, Alina Brezoi, a declarat pentru Observatorul Prahovean că cele mai multe locuri la buget sunt disponibile la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie – 32. Dintre acestea, 9 locuri sunt rezervate tinerilor de etnie romă, absolvenților din liceele situate în mediul rural, candidaților proveniți din sistemul de protecție socială, candidaților cu CES și românilor de pretutindeni. În afara locurilor bugetate, mai sunt disponibile și 129 de locuri cu taxă.

La Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică mai sunt libere 19 locuri la buget (din care 8 locuri speciale) și 182 locuri cu taxă.

La Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor sunt disponibile doar 5 locuri la buget (locuri speciale) și 25 de locuri cu taxă.

La Facultatea de Litere și Științe, la specializarea Informatică sunt disponibile 8 locuri pentru români și cetățeni din state UE, SEE și Confederația Elvețiană, 2 locuri speciale pentru tineri de etnie romă și absolvenți din liceele situate în mediul rural.

De asemenea, locuri bugetate au mai rămas libere și în cadrul specializării Limba și Literatura Engleză Limba și Literatura Franceză – 6 locuri . Și la domeniul Științe ale Educației sunt disponibile 11 locuri destinate formării cadrelor didactice.

Pentru cei care nu prind un loc bugetat, în oferta educațională a Facultății de Litere si Științe se regăsesc și 248 locuri în regim cu taxă.

Te poți înscrie în sesiunea de toamnă și la programul de studii EDUCAȚIE TIMPURIE, unde sunt disponibile 29 de locuri la buget și 31 de locuri cu taxă. Înscrierile se fac doar fizic, la sediul UPG Ploiești. Perioada de înscriere este 01.09.2026 – 04.09.

La Facultatea de Științe Economice sunt disponibile 10 locuri la buget (din care 6 pentru absolventi proveniți de la licee din mediul rural sau din sistemul de protecție socială, candidați cu CES și locuri pentru românii de pretutindeni) și 320 locuri cu taxă.

Poți consulta mai jos repartizarea locurilor disponibile pe programe de studii:

3-LS_locuri-libere_LICENTA_iulie-2026-ET

IPG-2026-2027-LICENTA-OFERTA-EDUCATIONALA-PT-SESIUNEA-SEPTEMBRIE-2026-1 (1)

Oferta-admitere-TPP-2026-2027-LICENTA-septembrie

Oferta-educationala_SE_Licenta_2026-2027_Sesiunea-de-toamna-I_2026

OFERTA-EDUCATIONALA-LICENTA-IME-Toamna-2026-1

Ce trebuie să știe candidații

Pentru cei care aplică la un loc bugetat, e nevoie de prezentarea în original a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinței, pentru absolvenții din 2026), plus acte de identitate, certificat de naștere, fotografii și adeverință medicală.

Cei admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată în etapa de confirmare.

Universitatea atrage atenția că locurile rămase neocupate după fiecare etapă pot fi redistribuite candidaților aflați pe liste de așteptare, în ordinea mediilor.

Detalii complete despre acte, taxe și platforma de înscriere se găsesc pe site-ul oficial al UPG Ploiești, la secțiunea Admitere 2026.