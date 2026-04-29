Investigație: o firmă din holdingul Nordis ar fi proiectat vila lui Sorin Grindeanu

O firmă din holdingul Nordis ar fi proiectat vila vicepremierului și liderului PSD Sorin Grindeanu din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, potrivit unei investigații publicate de G4Media.

Conform documentelor analizate de jurnaliști, proiectarea locuinței ar fi fost realizată Addicted Evolution SRL, care s-a numit până în 2022 Nordis Arhitectură și care are aceiași acționari ca Nordis Grup.

În replică, Sorin Grindeanu a declarat că nu a avut relații contractuale directe cu grupul Nordis și că nu a făcut afaceri cu această companie.

Liderul PSD a susținut că responsabilitatea pentru alegerea subcontractorilor aparține constructorilor implicați în realizarea proiectului.

„Nu am făcut afaceri cu Nordis. Este treaba contractorilor cum își aleg subcontractorii”, a precizat Sorin Grindeanu, citat de sursa menționată.

Reamintim că DIICOT investighează Nordis Group pentru înșelăciune, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.