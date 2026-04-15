România trimite 15 tone de ajutoare umanitare în Liban prin aeronavele MApN

Două aeronave ale Forțelor Aeriene Române au decolat miercuri, 15 aprilie, în jurul orei 10.15, din Baza 90 Transport aerian, de la Otopeni, cu ajutoare umanitare pentru populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară. Alimente, corturi și produse de cazarmament din rezervele de stat vor fi transportate pe cale aeriană, în cadrul unui efort coordonat la nivel european, a anunțat Guvernul României.

Un avion de transport C-130 Hercules și o aeronavă C-27J Spartan transportă 15 tone de alimente, corturi și elemente de cazarmament din rezervele naționale de stat, vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut.

Potrivit MAPN (Ministerul Apărării Naționale), solicitarea de sprijin umanitar a fost primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă.