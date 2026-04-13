Incident la metrou. Un vagon s-a umplut de fum, iar călătorii au coborât în stație

Incidentul a avut loc, luni dimineață, după ce un vagon al metroului s-a umplut de fum, potrivit digi24.ro. Toți pasagerii au coborât în stația Eroii Revoluției.

Potrivit primelor date, călătorii au observat că în vagon se degajă fum. Metroul circula pe Magistrala 2 Tudor Arghezi – Pipera.

Ca urmare a incidentului, călătorii au coborât în stația Eroii Revoluției, unde s-a creat aglomerație.

Incidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la sistemul de frânare, conform surselor citate.