Mașini de lux aduse în România cu acte false

Cinci percheziții domiciliare au avut loc recent, la mai multe persoane suspectate că aduceau din Andorra mașini de lux, în baza unor acte false.
Procurorii au reținut 3 persoane, un francez, un belgian și un român. În dosar ar fi implicată și o persoană juridică, cu sediul social în România.
Aceștia au introdus în 3 rânduri în țară, în perioada ianuarie-februarie, 15 mașini de lux, printre ele Aston Martin, Porsche, McLaren, Ford Mustang, Mercedes Audi și Dodge.
Cetăţeanul francez şi cel belgian au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Ulterior, cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, pentru 60 de zile, şi au obligaţia de a nu părăsi România, notează Digi 24.
Procurorii au dispus sechestru asigurător pe cele 15 autoturisme de lux.