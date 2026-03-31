Șeful ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat de DNA pentru trafic de influență

Procurorii anticorupție efectuează, marți, 31 martie, percheziții la Autoritatea Rutieră Română (ARR). Printre persoanele vizate se află și șeful instituției, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor, considerat un apropiat al liderului PSD.

Dosarul vizează suspiciuni de trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. După finalizarea perchezițiilor, Cristian Anton urmează să fie dus la sediul DNA pentru audieri.

Cine este Cristian Anton și ce venituri are

Potrivit unei investigații Snoop, Cristian Anton, în vârstă de 57 de ani, jurist de profesie, a declarat venituri provenite din mai multe surse: Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, compania care administrează podul de la Calafat, Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara și o societate de apă din Călărași.

Aproape jumătate din veniturile lunare provin din indemnizația acordată de compania Danube Bridge Vidin–Calafat, care gestionează unul dintre cele două poduri peste Dunăre ce leagă România de Bulgaria.

Potrivit hotnews.ro, în declarația de avere din 2025, aferentă anului 2024, depusă în calitate de director de cabinet la Ministerul Transporturilor, Cristian Anton a încasat următoarele sume:

24.000 lei de la Ecoaqua SA (indemnizație, Consiliul de Administrație);

273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (salariu, director juridic);

56.000 lei de la Ministerul Transporturilor (salariu, șef de cabinet);

28.000 lei de la Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara (indemnizație, membru CA);

256.000 lei de la Danube Bridge Vidin–Calafat (indemnizație, Consiliul de Supraveghere).

În total, veniturile se ridică la aproximativ 637.000 de lei anual, echivalentul a circa 125.000 de euro, respectiv aproximativ 10.000 de euro pe lună.

Sumele provin din activități desfășurate în mai multe zone ale țării — Dolj (Oltenia), Timiș (Banat), Călărași (Muntenia) — precum și din București.