Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupție

Procurorii DNA efectuează marți, 31 martie, percheziții la Autoritatea Rutieră Română (ARR), într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. În atenția anchetatorilor se află inclusiv directorul instituției, Cristian Anton.

Anchetatorii suspectează că, în mai multe județe, examenele organizate de ARR ar fi fost fraudate, fie prin susținerea acestora de către alte persoane, fie prin furnizarea răspunsurilor în timpul testării, în schimbul unor sume de bani. Potrivit surselor din anchetă, tarifele ar fi variat între 600 și 1.500 de euro pentru un examen.

Conform informațiilor publicate de Mediafax, DNA investighează cazul de mai mult timp, iar procurorii consideră că fenomenul ar fi unul extins, fiind identificat nu doar în București, ci și în județe precum Mehedinți și Arad.

Perchezițiile au loc atât la sediile unor instituții, cât și la domiciliile unor persoane fizice, iar suspecții urmează să fie aduși la București pentru audieri.