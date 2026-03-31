Ministrul Sănătății cere soluții urgente pentru carburanți: „În două luni, rămân fără bani pentru ambulanțe”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că scumpirea carburanților va afecta funcționarea serviciilor medicale de urgență. „În două luni, rămân fără bani pentru ambulanțe. Voi cere rectificare de buget”, a susținut ministrul Sănătății care a solicitat soluții urgente pentru carburanți.

Legat de prețul la carburanți, ministrul Sănătății a susținut, luni, 30 martie, la Ploiești, că inacțiunea legată de prețul carburanților are deja efecte.

„Am văzut și eu o recomandare ușor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm mașinile acasă două zile pe săptămână. Perfect de acord, dar eu le spun așa: nu pot să las ambulanțele două zile în garaj”, a susținut ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete la Ploiești.

Potrivit ministrului Sănătății, „prețul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe aceste componente şi cred că inacţiunea ar trebui să se sfârşească şi, săptămâna aceasta, cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că, dacă nu, în două luni de zile voi cere rectificare de buget, pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe”.

Legat de prețul medicamentelor, Rogobete a susținut că există mecanisme fianciare de compensare și că la acest moment „nu suntem în criză. Suntem în alertă”.

