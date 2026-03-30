Ministrul Sănătății despre scumpirea medicamentelor: „Nu recomand oamenilor să-și facă stocuri”

Autor: Roxana Tănase
Scumpirea combustibilului ar putea duce la creșterea prețului medicamentelor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut că, la acest moment, nu suntem în criză: „Nu recomand oamenilor să-și facă stocuri”

Prezent luni, 30 martie, la Ploiești, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că „se așteaptă la creșteri de preț”, însă a subliniat că nu există motive de panică.

„Nu suntem în criză în momentul de față. Nu recomand oamenilor să-și facă stocuri de medicamente”, a susținut Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, la Ploiești.

Acesta a precizat că, încă de săptămâna trecută, la nivelul Ministerului Sănătății a fost constituit „un grup de monitorizare și control la Ministerul Sănătății, pentru a monitoriza două aspecte: pe de o parte pentru a monitoriza stocurile la medicamente pe care le avem la nivel național și pe de altă parte fluctuațiile de preț și, eventualele, discontinuități care pot să apară în orice moment”.

Ministrul Sănătății a explicat că există îngrijorări legate de contextul internațional și de impactul acestuia asupra pieței medicamentelor.

„Există o îngrijorare. Există, evident, o presiune care vine odată cu Conflictul din Orientul Mijlociu. Din acest motiv vom monitoriza stocurile și eventualele discontinuități pentru a putea găsi furnizori”, a explicat ministrul Sănătății.

Totodată, acesta a precizat că „se așteaptă la creșteri de prețuri și la o presiune în acest sens”, explicând că există medicamente unde prețul de transport este de două ori mai mare decât prețul produsului.

Alexandru Rogobete a mai precizat, însă, că medicamentele compensate deja de Ministerul Sănătății au preț reglementat, astfel că eventualele creșteri nu vor fi foarte mari.

Sunteți de acord cu închirierea spațiilor de parcare rezidențială în Ploiești? Sondaj Observatorul Prahovean

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 30 martie 2026, Consiliul Local Ploiești a votat...

Un bijutier din Ploiești ține vie o meserie rară de peste 30 de ani

Marius Nica Marius Nica -
Pe bijutierul Mihail Haraba (53 de ani) îl găsiți...

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

