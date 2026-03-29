Cutremur de 3,9 grade Richter la 93 de km de Ploiești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, duminică, 29 martie, s-a produs un cutremur de 3,9 grade Celsius în zona seismică Vrancea.

Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc la ora 17:16 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km V de Focșani, 58 km E de Sfîntu-Gheorghe, 67 km N de Buzău, 70 km E de Brașov, 93 km NE de Ploiești, 99 km S de Bacău”, a precizat INCDFP.