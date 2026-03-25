- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Două persoane au fost rănite

Corina Matei
pompier
Foto cu caracter ilustrativ

Miercuri, 25 martie 2025, a avut loc o explozie, urmată de incendiu, într-un bloc din Bacău. Potrivit primelor informații două persoane au fost rănite. Acestea au suferit arsuri minore și au fost intoxicate cu fum. Au primit îngrijiri la fața locului dar au refuzat transportul la spital.

- Publicitate -

În aceste momente, pompierii intervin la un bloc de locuinţe de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău, după ce o explozie a declanşat un incendiu, într-un apartament de la etajul 1 al blocului”, a anunțat, în comunicatul inițial, ISU Bacău.

Reprezentanții instituției au mai transmis că nu au fost afectate alte locuințe. De asemenea, au precizat că au fost evacuate în siguranţă 22 de persoane (17 adulţi şi 5 copii).

- Publicitate -

Persoanele evaluate medical refuză transportul la spital. Incendiul este lichidat, se lucrează pentru măsuri complementare şi pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, a transmis sursa citată, potrivit News.ro.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -