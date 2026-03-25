Incendiu în Tunari, într-un bloc în construcție

Miercuri, 25 martie 2025, a izbucnit un incendiu în localitatea Tunari, lângă București, într-un bloc aflat în construcție. Potrivit martorilor, fumul este vizibil de la distanță mare.

Potrivit primelor informații, ard mai multe materiale de construcții. Primii pompieri au ajuns în zonă în jurul orei 11:30. Există un risc destul de mare ca flăcările să se extindă, având în vedere că în acel șantier sunt foarte multe materiale ușor inflamabile.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la materiale de construcţie la un imobil în construcţie în localitatea Tunari, strada Ştefan cel Mare. Incendiul se manifestă pe aproximativ 20 mp”, au transmis reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.

Revenim cu detalii.