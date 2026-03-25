Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare

Miercuri, 25 martie 2026, a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor, unde a fost declarat falimentul Șantierului Naval Mangalia. Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al Şantierului şi urmează a fi deschisă procedura de faliment, anunță Blocul Național Sindical (BNS).

Sindicaliștii avertizează că vor exista consecințe extrem de grave pentru angajați în urma acestei decizii. Ei mai precizează că oamenii își vor pierde locurile de muncă.

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, scrie într-un comunicat de presă al BNS. Organizația mai precizează că angajații de la Şantierul Naval Mangalia nu şi-au primit drepturile salariale de peste trei luni.

„Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, au mai menționat reprezentanții BNS, citați de Digi24.