Clipul cu trei găleți de monede pentru un plin de benzină la Bacău e vechi de patru ani. Fake news viral în România

Un clip devenit viral pe rețelele sociale, în care mai mulți bărbați încearcă să plătească un plin de carburant cu trei găleți de monede, a fost prezentat eronat drept un protest recent față de scumpirea benzinei. În realitate, imaginile sunt vechi și nu au nicio legătură cu actualul context economic.

Filmarea a apărut inițial pe Facebook, pe 23 martie 2026, și a strâns rapid sute de distribuiri și comentarii. Ulterior, a fost preluată de numeroase site-uri și televiziuni din România, fiind prezentată ca un gest de revoltă față de creșterea prețurilor la carburanți.

În imagini, trei persoane ajung la o benzinărie și încearcă să achite combustibilul cu monede de 1, 5 și 10 bani, scoase din găleți. Casierița refuză plata, iar între părți are loc un schimb tensionat de replici.

Mai multe instituții media importante au difuzat clipul fără a verifica informațiile. Printre acestea se numără TVR și Antena 3, dar și diverse site-uri de știri, care au asociat imaginile cu nemulțumirea șoferilor față de scumpiri.

În realitate, videoclipul datează din martie 2022 și a fost filmat într-o benzinărie din Tecuci, nu din Bacău, așa cum s-a vehiculat. Gestul celor implicați nu avea legătură cu prețul carburanților, ci reprezenta un protest simbolic în contextul războiului din Ucraina, fiind ales inclusiv locul filmării, o benzinărie Lukoil.