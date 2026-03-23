Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților. Va fi plafonat adaosul la benzină și motorină

Guvernul va declara marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților și va limita, prin OUG (Ordonanță de Urgență), adaosul comercial pentru benzină și motorină, dar și exporturile, potrivit unui comunicat transmis luni de Executiv. Măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat al Guvernului, decizia a fost luată, luni, 23 martie, în grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, întrunit de premierul Ilie Bolojan.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

- Publicitate -

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”, se arată în comunicatul de presă remis de Executiv.

Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care sunt necesare.