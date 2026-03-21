Site-urile instituțiilor publice și companiilor din România, lovite zilnic de atacuri cibernetice

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, avertizează că un val de atacuri cibernetice lovește aproape zilnic site-urile instituțiilor publice și companiilor din România. Printre cele mai active, sunt grupări pro-Kremlin.

Dan Cîmpean a anunțat că în ultimele zile a fost o creștere semnificativă a atacurilor de tip DDoS, care vizează blocarea accesului la site-uri.

„În ultimele câteva zile se constată o creștere a unor atacuri cibernetice de tipul din Deny o Service, atacurile acelea care vizează portalurile, paginile de web ale unor instituții publice sau companiei din România, în multiplele domenii, multiple sectoare”, a spus Cîmpean.

„În primul rând, să nu uităm atacurile de tip Denial of Service doresc să blocheze accesul la pagini de web, la aplicații, la portaluri și au ca motiv principal subminarea încrederii utilizatorilor în acele portaluri, în acele pagini de web, implicit atunci când sunt implicate autorități pur și simplu se dorește, printre altele, subminare încrederii cetățeanului în acele autorități”, a explicat directorul DNSC.

Aceste atacuri, care anterior erau mai degraba izolate și legate de evenimente punctuale sau în perioada alegerilor, acum au devenit constante.

„Dacă până acum erau destul de sporadice și erau în primul și în primul rând legate de evenimente, politici sociale, chiar și evenimente sportive, dar în primul rând legate de poziția României în contextul războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei sau legate de perioada alegerilor pe care noi le-am avut în 2025 sau legate de alegerile din Republica Moldova, acum constatăm că sunt niște atacuri practic zilnice”, a precizat Cîmpean.

„Una din grupările pe care le detectăm în aceste zile este o grupare Noname057(16), care este activă de mai multă vreme, grupare afiliată cu guvernul de la Kremlin. Deci, în mod paradoxal, una dintre cele mai active grupări în aceste zile, este o grupare pro-Rusia care lansează tipul acesta de atacuri de tip din DDoS, deci sunt parte a strategiilor de război hibrid ale unor actori statali, sunt parte ale strategiilor foarte mercantile, motivate financiar, ale unor grupări de hackeri care fac bani din acest tip de activități. Deci aceasta este motivarea, în principal, o dată motivare politico-ideologică pentru actori statali și motivație financiară”, a mai spus Cîmpean.