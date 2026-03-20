Legea bugetului pentru 2026, votată de Parlament, după tensiuni uriașe în coaliție

Parlamentul a votat astăzi proiectul legii bugetului de stat pe 2026 și al bugetului asigurărilor sociale, după mai multe ore de dezbateri și negocieri tensionate în coaliția de guvernare. La ședința plenului reunit a participat și premierul Ilie Bolojan.

Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a fost votată cu 319 voturi „pentru“, 104 voturi „împotriva” și o abținere. Totodată, legea bugetului asigurărilor sociale de stat a trecut și ea cu 314 voturi „pentru”, 105 contra și 12 abțineri, potrivit digi24.ro.

Dezbaterile generale au început joi seară, în jurul orei 21:00, și au continuat în timpul nopții cu discuții și vot pe articole și anexe. La ora 3:00, ședința comună a Parlamentului a fost suspendată și a fost reluată vineri, la ora 10:00.

Tensiunile din coaliție au apărut după respingerea unui amendament al PSD privind pachetul social. Ulterior, liderii coaliției au reluat discuțiile, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat că a fost găsită o soluție pentru susținerea pachetului, fără majorarea deficitului, prin reducerea altor cheltuieli bugetare.

Potrivit premierului, una dintre măsurile avute în vedere este diminuarea componentei de cheltuieli legate de plata unor drepturi câștigate în instanță de magistrați, cu amânarea acestora pentru anii următori.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea a reușit să impună integral pachetul de solidaritate, despre care susține că îi vizează, între alții, pe pensionari și copiii cu dizabilități.

Înaintea votului final, Sorin Grindeanu a cerut Guvernului să ia măsuri și pentru limitarea impactului scumpirii carburanților, afirmând că Executivul ar trebui să intervină după adoptarea bugetului.