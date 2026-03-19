Primăria București demolează panouri publicitare, garaje și terase ilegale

Primăria Capitalei anunță noi intervenții în București pentru eliberarea trotuarelor și desființarea construcțiilor ilegale.

Printre măsurile prezentate se numără demontarea panourilor publicitare amplasate ilegal, ridicarea garajelor și containerelor de pe domeniul public, retragerea mașinilor de pe trotuare, montarea de stâlpișori și jardiniere, refacerea trotuarelor și retrasarea trecerilor de pietoni.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că după intervențiile din Herăstrău urmează și Cișmigiu, unde vor fi dezafectate construcțiile amplasate ilegal și fără contracte cu ALPAB. Edilul a spus că administrația vrea să „civilizeze toate spațiile publice”.

”Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Acum suntem în la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a promis primarul general.

Potrivit datelor prezentate de Primărie, numai în ultimele două săptămâni, Administrația Străzilor a trasat 88 de treceri de pietoni, a montat aproape 800 de stâlpișori, a dezafectat 4 panouri publicitare și 4 garduri metalice și a montat 375 de indicatoare rutiere