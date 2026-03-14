Bărbat împușcat în picior după ce a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, în Argeș

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, care arunca cu pietre în trecători și autovehicule, a fost împușcat în picior, sâmbătă, în Argeș, după ce a atacat cu sabia un luptător SAS.
Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Poiana Lacului au fost solicitați să intervină, sâmbătă, în localitatea Poiana Lacului, unde un bărbat arunca cu pietre în trecători și autovehicule. La vederea polițiștilor, bărbatul s-a refugiat la etajul unu al unui imobil în construcție, unde a continuat să arunce cu pietre spre forțele de ordine.
La fața locului au fost solicitați să intervină luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Ulterior, bărbatul s-a refugiat pe acoperișul clădirii, înarmat cu o sabie. La un moment dat, agresorul a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, moment în care polițiștii au tras focuri de avertisment, iar ulterior l-au împușcat pe bărbat în picior, acesta fiind în afara oricărui pericol.
„Colegii noștri au fost nevoiți să intervină în forță pentru imobilizare. Au fost utilizate două sprayuri iritant-lacrimogene, două grenade cu încărcătură iritant-lacrimogenă, două grenade cu efect acustic și luminos și cinci cartușe neletale, calibru 12 mm. Utilizarea acestor dispozitive a rămas fără a avea vreun efect asupra agresorului
S-a trecut la imobilizarea acestuia pe acoperiș. Deoarece continua să lovească cu maceta, s-a folosit arma letală din dotare – pistol Glock cu muniție de 9 mm (5 cartușe): s-au tras focuri de avertisment vertical, apoi spre membrele inferioare, întrucât persoana ataca luptătorii SAS cu arma albă. În tentativele sale de a nu se lăsa prins de trupele speciale ale poliției, agresorul a sărit de pe acoperișul casei, aspect care i-a cauzat o serie de vătămări”, a precizat Sindicatul Europol, care a postat imagini din timpul intervenției.