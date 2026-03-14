Bărbat împușcat în picior după ce a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, în Argeș

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, care arunca cu pietre în trecători și autovehicule, a fost împușcat în picior, sâmbătă, în Argeș, după ce a atacat cu sabia un luptător SAS.

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Poiana Lacului au fost solicitați să intervină, sâmbătă, în localitatea Poiana Lacului, unde un bărbat arunca cu pietre în trecători și autovehicule. La vederea polițiștilor, bărbatul s-a refugiat la etajul unu al unui imobil în construcție, unde a continuat să arunce cu pietre spre forțele de ordine.

La fața locului au fost solicitați să intervină luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Ulterior, bărbatul s-a refugiat pe acoperișul clădirii, înarmat cu o sabie. La un moment dat, agresorul a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, moment în care polițiștii au tras focuri de avertisment, iar ulterior l-au împușcat pe bărbat în picior, acesta fiind în afara oricărui pericol.