Atenționare DNSC: Fraudă online cu vouchere cadou. Cum sunt păcăliți utilizatorii

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de fraudă online, bazată pe așa-zise vouchere cadou primite prin mesaje sau pe site-uri care par legitime. Infractorii cibernetici încearcă să obțină date personale și bancare ale utilizatorilor prin pagini false create special.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, infractorii folosesc mesaje convingătoare, pagini web care arată credibil și promisiuni de premii pentru a determina utilizatorii să acceseze linkuri și să își introducă datele personale sau bancare.

„Ana a primit un mesaj: „Felicitări! Ai câștigat un voucher cadou.” Link-ul părea legitim, site-ul arăta profesional, iar oferta era tentantă. A dat click. Pagina i-a cerut să își confirme datele personale și informațiile cardului pentru „activarea voucherului”. În realitate, era un site fraudulos creat pentru a colecta date sensibile”, avertizează DNSC.

Reprezentanții instituției spun că astfel de scenarii sunt tot mai frecvente în mediul digital, infractorii cibernetici profitând de încrederea utilizatorilor și de tentația unor oferte aparent avantajoase.

Cum te poți proteja

verifică atent expeditorul mesajelor și adresa site-ului

evită să accesezi linkuri primite neașteptat

nu introduce date personale sau bancare pe pagini suspecte

verifică ofertele direct pe site-urile oficiale ale companiilor

Tentativele de fraudă din mediul online pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.