Zelenski, la București: România și Ucraina vor produce drone în comun și își întăresc parteneriatul strategic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află joi, 12 martie 2026, într-o vizită oficială la București, unde are o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Liderul de la Kiev a fost întâmpinat cu ceremonie militară, iar Garda de Onoare i-a prezentat onorul.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că a semnat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o declarație de Parteneriat strategic între România și Ucraina. Acesta a menționat că este un moment în care cele două țări își asumă încrederea în ceea ce pot să facă împreună, notează agerpres.ro.

„Domnule președinte, dragă Vladimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și, mai ales, mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci, și pentru România.

Am semnat, azi, o declarație de Parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre, această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022”, a afirmat Nicușor Dan, la conferința de presă comună cu Volodimir Zelenski, organizată la București.

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat au vizat și producția comună de drone în România.

„De aceea, documentul pe care l-am semnat este foarte important. În document și în discuțiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă.

Am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România”, a mai precizat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a menționat și faptul că, în discuțiile cu liderul de la Kiev, a reafirmat sprijinul diplomatic pentru Ucraina.