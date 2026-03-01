- Publicitate -
Reacția președintelui Nicușor Dan cu privire la războiul din Orientul Mijlociu: „Țara noastră este în siguranță"

sursa foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat duminică, 1 martie 2026, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. Declarația acestuia vine la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului, soldat cu moartea liderului suprem iranian, ayatollahului Ali Khamenei.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol.

Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe.

Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află.

La MAE ( n.red. Ministerul Afacerilor Externe) funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook de șeful statului.

