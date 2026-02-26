Cine a câștigat „Power Couple România 2026”

Oase și Maria Pitică sunt câștigătorii sezonului „Power Couple România 2026”, după finala difuzată pe 25 februarie 2026, la Antena 1.

Potrivit Libertatea, în ultimul act al competiției au ajuns trei cupluri: Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică, respectiv Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

Înainte de proba finală, concurenții au trecut printr-o probă eliminatorie care a inclus întrebări despre relație și o provocare de rezistență.

Finala s-a decis într-o probă de anduranță pe platformă, în care cuplurile au fost supuse unor condiții dificile (vânt, ploaie, frig). Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost primii care au cedat, iar lupta pentru trofeu s-a dus între Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică.

La final, Oase și Maria Pitică au fost desemnați câștigători și au plecat acasă cu trofeul și un premiu de 50.289 de euro.