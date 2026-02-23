Premierul Bolojan amenință miniștrii cu demiteri dacă pierd fonduri din PNRR

Luni, 23 februarie 2026, premierul Ilie Bolojan a avertizat, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, că miniștrii și secretarii de stat riscă revocarea din funcție dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor în implementarea reformelor și investițiilor, scrie Digi24. Acesta le-a mai solicitat acestora să accelereze ritmul de lucru să elimine blocajele și să plătească facturile la timp, astfel încât toate angajamentele să fie îndeplinite până la 31 august 2026.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că și în cazul directorilor și al personalului din administrație vor exista consecințe. El a subliniat că nu este acceptabil ca angajații să încaseze sporuri pentru fonduri europene dacă țara pierde finanțări din cauza neîndeplinirii jaloanelor.

Totodată, premierul a mai cerut ca facturile pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor PNRR să fie plătite fără întârzieri, pentru a evita blocaje suplimentare în implementare.

În cadrul aceleiași reuniuni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că ritmul de absorbție trebuie accelerat semnificativ în următoarele luni.

Totodată, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a anunțat că prin bugetul pe 2026 vor trebui asigurate sume cu până la 70% mai mari decât anul trecut pentru susținerea proiectelor din PNRR.