Jandarm de 40 de ani din București, mort în timpul misiunii. S-a prăbușit pe stradă

Un jandarm în vârstă de 40 de ani, de la Jandarmeria București, a căzut secerat la pământ, în timp ce se afla în misiune, și nu a mai putut fi salvat. Tragedia a avut loc duminică, 22 februarie, pe o stradă din Capitală.

Imaginile video îl arată pe bărbat în timp ce face câțiva pași, după care se prăbușește brusc pe trotuar. Colegii au intervenit imediat și au sunat la 112. La fața locului au ajuns rapid o ambulanță și un echipaj al Jandarmeriei.

Potrivit Digi24.ro, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, jandarmul nu a mai putut fi salvat.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului.