Influencer american, reținut după ce a agresat un tânăr de 20 de ani în timpul unui live pe TiK Tok

Un tânăr de 20 de ani a fost bătut de un cunoscut influencer american pe un bulevard din București. Imaginile au fost transmise live pe rețelele sociale. Atacatorul, cunoscut în spațiul online drept Adonis Live, a fost reținut de poliție.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați joi, 19 februarie, în jurul orei 15:30, prin apel 112, și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un altul, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1, a transmis Poliția Capitalei, precizând că este vorba despre un cetățean străin.

Numele acestuia este Adonis Crash Boom, cunoscut ca Adonis Live pe TikTok, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Incidentul a fost înregistrat de un utilizator iar imaginile au fost publicate pe platforma Reddit. În momentul transmisiunii, aproape 600 de persoane îl urmăreau pe influencterul american.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.