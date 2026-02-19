41 de elevi amendați în Argeș după ce au filmat o bătaie la școală fără să intervină

Poliţiştii din Argeş au amendat 41 de elevi pentru că au asistat și au filmat o bătaie între colegi, fără să o oprească. Incidentul a avut loc în luna ianuarie la o școală din Costeşti. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate elevilor este de 20.000 de lei, a anunţat joi, 19 februarie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Polițiștii Biroului Siguranţa Şcolară au dat 25 de amenzi în valoare totală de 12.500 de lei, iar agenți din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti – 16 amenzi în valoare totală de 8.150 de lei.

„Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele, în această situaţie fiind 25 de copii.

De asemenea, alţi 16 minori au fost sancţionaţi conform aceluiaşi act normativ, pentru constituirea unui grup în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice”, a transmis IPJ Argeș.