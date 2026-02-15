Copil de 3 ani, ucis în bătaie în Tulcea. Mama și partenerul ei, reținuți

Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un copil de doar 3 ani a fost găsit fără viață, după ce ar fi fost bătut de mama sa și de partenerul acesteia. Cei doi au fost reținuți de polițiști, alături de tatăl bărbatului, care locuia în aceeași casă.

Tragedia s-a petrecut într-un sat din comuna Mihai Bravu. Potrivit informațiilor din anchetă, joi seara, mama copilului și partenerul ei l-ar fi agresat pe băiețel pentru că făcea dezordine în locuință. Ulterior, copilul ar fi fost dus la culcare într-o cameră alăturată.

A doua zi, micuțul a fost găsit fără viață de tatăl partenerului femeii. Bărbatul ar fi mers ulterior să cumpere lumânări, iar unui vecin i-ar fi povestit ce s-a întâmplat. Acesta a alertat autoritățile.

Surse apropiate anchetei, citate de Știrile Pro TV, susțin că cei implicați ar fi încercat să ascundă fapta și ar fi avut intenția de a îngropa trupul copilului în curtea casei.

Polițiștii au intervenit și au descoperit trupul neînsuflețit al băiețelului la domiciliu. Mama copilului, partenerul ei și tatăl acestuia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați în fața procurorilor cu propuneri legale.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cazul este cu atât mai șocant cu cât, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o soră a partenerului femeii ar fi în prezent în închisoare pentru pruncucidere, după ce și-ar fi ucis bebelușul la naștere.