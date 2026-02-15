Cutremur în zona seismică Vrancea duminică dimineața

Un cutremur slab s-a produs în noaptea de 14 spre 15 februarie 2026, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

- Publicitate -

Seismul a avut loc la ora 01:54:30 (ora locală a României) și a avut magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter (ml), la o adâncime de 155,8 kilometri.

Conform specialiștilor, intensitatea cutremurului a fost de gradul I, ceea ce înseamnă că a fost foarte slab și, cel mai probabil, nu a fost resimțit de populație.

- Publicitate -

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 42 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu Gheorghe, 80 km est de Brașov, 93 km nord-est de Ploiești.

Zona Vrancea este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, majoritatea cutremurelor producându-se la adâncimi mari, specifice acestui areal.