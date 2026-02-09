Trei moțiuni simple, luni, în Senat: vizați Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță

Senatorii vor vota luni, 9 februarie 2026, trei moțiuni simple împotriva Guvernului. Una este împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației, iar celelalte sunt îndreptate împotriva miniștrilor USR Oana Țoiu (Ministerul de Externe) și Radu Miruță (Ministerul Apărării).

- Publicitate -

Grupul PACE îi reproșează lui Ilie Bolojan, în calitatea sa de ministru interimar al Educației, tăierile preconizate pentru mediul universitar.

Tot cei de la PACE au depus o moțiune simplă și împotriva ministrului Apărării de la USR, Radu Miruță, pe care îl acuză că ar vrea să trimită forțe armate din țara noastră în Groenlanda. Radu Miruță a respins categoric această acuzație și spune că declarația sa a fost scoasă din context.

- Publicitate -

Cea de-a treia moțiune simplă a fost depusă de AUR și o vizează pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe care partidul lui George Simion o acuză că a susținut acordul Mercosur fără să țină cont de faptul că acest acord, spun cei de la AUR, va afecta interesele fermierilor români, notează stirileprotv.ro.