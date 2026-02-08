Scandal în cultură: Actorii Teatrului Național protestează împotriva normării muncii artistice

Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, 10 februarie, la ora 14.30, în faţa instituției, un protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curții de Conturi privind evidența timpului de lucru. Actorii spun că proiectul „ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în <scriitori de rapoarte zilnice>”.

Anunțul cu privire la protestul angajaților TNB a fost făcut de actrița Monica Davidescu. Munca artistului, spune aceasta, nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor.

Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea –, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoțional greu de cuantificat.

Din aceste motive, marţi, 10 februarie 2026, la ora 14.30, vom protesta paşnic în faţa teatrului nostru, pentru ca acest program pilot să nu fie aplicat. Sunt invitaţi şi colegi de la alte teatre să susţină neaplicarea acestui program”, transmit actorii teatrului bucureștean.