Mașini furate din Regatul Unit, de peste 110.000 de euro, descoperite la Vaslui – VIDEO

Polițiștii din Vaslui au descoperit cinci autoturisme furate din străinătate, în urma unor percheziții domiciliare efectuate în municipiul Vaslui, într-un dosar de tăinuire.

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 32 de ani, din municipiul Vaslui, cercetat pentru tăinuire.

La data de 5 februarie 2026, în urma a două percheziții domiciliare, au fost descoperite și indisponibilizate trei autoturisme înmatriculate în Regatul Unit, care figurau ca fiind furate din străinătate, cu o valoare totală de peste 80.000 de euro. Totodată, polițiștii au ridicat sume de bani în lei și valută, documente și telefoane mobile.

Ulterior, la data de 7 februarie, anchetatorii au mai descoperit alte două autoturisme furate din Marea Britanie, în valoare de peste 30.000 de euro, potrivit IGPR

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea întregii activități infracționale.